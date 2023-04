Schwimmen RWL und SSV in Erfolgslaune

Ammon Pannachviermal der Schnellste

Achtmal sorgten die Lörracher für Tagesbestzeiten: Ammon Pannach über 50 Meter Schmetterling in 0:25,60 Minuten, 100 Meter Schmetterling in 0:58,02, 100 Meter Lagen in 1:00,60 und 200 Meter Freistil in 2:00,80. Max Fischer war über 50 Meter Freistil in 0:25,24 Minuten und 100 Meter Freistil in 0:56,54 der Schnellste, Anastasia Gvozdev stellte über 50 Meter Rücken in 0:32,82 sowie Björn Friedrich über 200 Meter Lagen in 2:22,31 Minuten die besten Zeiten an diesem Tag auf.