Gose schwimmt persönliche Bestzeit

Seinen Bezwinger Klemet lobte der 26-Jährige in höchsten Tönen. "Die Entwicklung des Jungen ist unfassbar. Er bringt ja nun nicht unbedingt die idealen körperlichen Voraussetzungen mit. Aber was er anbietet von 400 Meter bis 10 Kilometer ist auch für mich irgendwo Motivation, denn was er aus seinem Körper herausholt, ist ein Stück weit inspirierend", sagte Wellbrock.