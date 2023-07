Schwimmen Yoann Mößner schwimmt in den Landeskader

Ursprünglich war geplant, die Meisterschafte nder Jahrgänge 2009 und älter in Württemberg auszutragen. Die Meisterschaften der Jahrgänge 2010 und jünger hätten in Baden veranstaltet werden sollen. Nun fanden beide Wettbewerbe in Stuttgart statt, was vor allem für die kleineren Vereine wie zum Beispiel aus Lahr, Lörrach oder Konstanz eine erhebliche logistische und auch eine zeitliche Herausforderung darstellte.

Denn das Einschwimmen für die Jüngeren begann an den Wettkampftagen jeweils schon um 7.30 Uhr. Die Finals der Großen wurden erst um 19.30 Uhr und später ausgetragen. Somit mussten die Vereine aus dem tiefen Süden bereits am Freitag anreisen, was mit zusätzlichen Übernachtungskosten verbunden war. Für die Vereine aus den Ballungsräumen Stuttgart, Mannheim oder Heidelberg war diese Problematik nicht unbedingt gegeben.

Zeitgleich fanden in Stuttgart auch noch zwei Radrennen statt, die im Bereich des Bades gestartet wuden. Somit war sowohl das Parkplatzangebot als auch die Übernachtungsmöglichkeiten stark eingeschränkt.