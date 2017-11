Schwörstadt A 98.5: Plan wird ausgelegt

Schwörstadt/Rheinfelden. Für den Neubau der Autobahn A 98 zwischen Rheinfelden-Karsau und Schwörstadt (Abschnitt A 98.5) wird das Regierungspräsidium Freiburg (RP) wie bereits angekündigt Mitte November das Planfeststellungsverfahren einleiten. Das RP lädt zudem am Mittwoch, 15. November, zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in der Turn- und Festhalle Schwörstadt ein (wir berichteten bereits).

Dieser Autobahnabschnitt befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Rheinfelden und der Gemeinde Schwörstadt. Er beginnt östlich der bereits genehmigten Anschlussstelle Rheinfelden-Karsau und wird von dort Richtung Osten auf dem Dinkelberg geführt. Er endet nördlich von Schwörstadt westlich des Wolfsgrabens.

Die Weiterführung ab dem Wolfsgraben mit dem Anschluss an das nachgeordnete Straßennetz ist Bestandteil eines derzeit in der Planung befindlichen weiteren Abschnitts der A 98. Um bereits jetzt die Möglichkeit der Fortsetzung sowohl als berg- als auch als talgeführte Trasse zu dokumentieren, enthalten die Planunterlagen hierzu eine Machbarkeitsstudie. Teil des Autobahnbaus ist auch eine Park- und WC-Anlage, die nördlich von Schwörstadt beidseitig der Autobahn geplant ist. Mit der Maßnahme verbunden ist auch eine Neuordnung des land- und forstwirtschaftlichen Wegenetzes im Bereich der Trasse.

Die Planunterlagen für das Projekt (insgesamt sechzehn Aktenordner) werden von Dienstag, 14. November, bis Mittwoch, 13. Dezember, in den Rathäusern von Rheinfelden und Schwörstadt ausgelegt. Außerdem werden die Pläne in Wehr und Schopfheim ausgelegt, auf deren Gemarkungen ökologische Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind. Die Auslegung soll allen Interessierten die Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Planung geben. Sie wird noch diese Woche öffentlich bekannt gemacht. Dabei wird auch über die Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen informiert.

Das Regierungspräsidium weist dabei auch darauf hin, dass das im Jahr 2007 für den gleichen Abschnitt eingeleitete Verfahren eingestellt ist, soweit es den Bereich zwischen Karsau und Schwörstadt betrifft. Deshalb sind die Vorbehalte von damals nicht mehr wirksam. Sie müssten erneut erhoben werden, wenn die damaligen Bedenken fortbestehen und eingebracht werden sollen.

Bestandteil der Neubauplanung sind auch umfangreiche Maßnahmen zur Kompensation der durch den Bau und den späteren Verkehr verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft. Diese sind überwiegend auf in öffentlichem Eigentum stehenden Flächen vorgesehen, aber auch auf privaten Grundstücken. Die Maßnahmen, welche private Flächen betreffen, grenzen nicht nur unmittelbar an die Trasse an, sondern befinden sich auch in deren Umfeld und weiter entfernt. Betroffen sind hier die Gemarkungen von Minseln, Schwörstadt, Dossenbach, Wehr, Öflingen, Eichen, Schopfheim, Wiechs und Fahrnau. Weitere private Flächen sind auf Gemarkung Minseln im Bereich des „Mausloch“ durch eine dort geplante Erdaushub-Deponie betroffen.

Weitere Informationen: Beginn ist um 18.30 Uhr, Besucher werden gebeten, die Parkplätze beim Schwimmbad zu nutzen.