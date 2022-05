Schwörstadt Auch Yoga und Piloxing sollen im Verein Einzug halten

Der TV Schwörstadt soll laut Hribar flexibler werden. Grundstein sollen zwar weiterhin die festen Angebote sein, in Form von Kursen sollen aber auch etwa Yoga, Piloxing – eine Mischung aus Boxen und Pilates – oder Jumping Fitness Einzug im Verein halten. Darüber hinaus wolle man inner- und außerhalb des Vereins nach weiteren Übungsleitern suchen.

Als nächste Veranstaltungen kündigte er den Nachtsport für Jugendliche am 6. Mai sowie das Schülerabendsportfest am 20. Mai an. Weitere Termine sind die Dorfmeisterschaften am 24. September, die Nachtsportveranstaltung für Jugendliche am 21. Oktober und die Jahresfeier am 12. November.

Sich vermehrt auch für den Männersport einzubringen, bat Doris Schütz vom Markgräfler Hochrheinturngau den TV-Vorstand. Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner kündigte die anstehende Bewilligung von Fördergeldern für die Sanierung der Sportanlagen an.

Wahlen

Abteilungsleiterin Erwachsenensport: Maike Müllerleile; Abteilungsleiterin Kinder- und Jugendsport: Annette Demiralp; Beisitzerin: Laura Wetzstein.

Ehrungen

40 Jahre: Luzia Bannwarth, Christine Heitz, Helga Rüttnauer und Manuela Schlenk; 55 Jahre: Sigrid Hoffarth, Edith Popp und Inge Tremmel. Für 35-jährige Übungsleitertätigkeit wurde Jeanette Lutz geehrt.

TV Schwörstadt

Vorsitzender: Michael Hribar

Mitglieder: 460

Kontakt: per E-Mail an 1.vorstand@tv-schwoerstadt.de oder unter www.tv-schwoerstadt.de