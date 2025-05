Schwörstadt: Badesaison kann beginnen

Zum Auftakt am Sonntag ist der Eintritt frei, wie die Gemeinde mitteilt. Diese betreibt nach Beschluss des Gemeinderats das Freibad am Rhein in der Saison 2025 in Eigenregie, unterstützt durch den Dienstleister Pool Solution & Service, der sich um Badebetrieb und Technik kümmert. In den vergangenen Wochen sei die Technik in Stand gesetzt sowie das Becken und die Außenanlagen hergerichtet worden, sodass einem ungetrübten Badespaß ab dem 1. Juni nichts mehr im Wege stehe, wie die Verwaltung schreibt.