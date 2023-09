Nachdem die Mallorca-Party am frühen Abend eher verhalten begann, strömten die Nachtschwärmer, meist jüngeres Publikum, dann aber zu späterer Stunde in Scharen in die „Ballermann-Hochburg“, um dort abzufeiern, was das Zeug hielt. Der Musikverein hatte dazu den Festschopf in eine von Palmen gesäumte Strandkulisse verwandelt, in der nur noch der Sand und das rauschende Meer fehlten.

Die beiden DJs Maimo und Wolle sorgten mit typischen Ballermann-Hits, heißen Rhythmen aus der Konserve und ihren stimmungsvollen Einlagen für puren Partyspaß, der bis in die frühen Sonntagmorgenstunden andauerte.