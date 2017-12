Schwörstadt Der Neue zeigt bereits Einsatz

Von Gerd Lustig

Schwörstadt. Auf diesen Tag hat ganz Schwörstadt gewartet, ja hat ihn förmlich herbeigesehnt. Gestern wurde ganz offiziell Björn Tscharntke als neuer Rektor an der Schule am Heidenstein ins Amt eingeführt. Weil der 28-Jährige, der seit Schuljahresbeginn an der Grundschule tätig ist, die Urkunde bereits erhalten hat, hatte Regina Höfler, die zuständige Schulrätin am Staatlichen Schulamt Lörrach, bei der Feierstunde in der Festhalle Schwörstadt die allerbesten Antrittswünsche parat. Kollegium, Schüler, Elternvertreter sowie auch der Freundes- und Förderkreis hatten allesamt Geschenke überbracht.

„Die Gemeinde ist stolz auf die Schule und jetzt auch auf den neuen Rektor“, lobte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat. Der Neue habe bereits Einsatz und Struktur gezeigt. Die Schule sei ein Teil der Gemeinde. Es gelte beides gemeinsam voranzubringen. Der notwendigen langfristigen Konzeption für das große Schulgebäude sieht sie optimistisch entgegen.

Markus Held, Vorsitzender des Elternbeirates, zeigte sich erleichtert, dass die Rektorenstelle nach der langen Vakanz endlich wieder besetzt ist. Gemeinsam mit den Kindern zündete er eine „Daumen hoch Tscharntke-Rakete“. Und der neue Rektor selbst, sichtlich gerührt ob des großen Bahnhofes, erklärte: „Wir brauchen eine kindgerechte Grundschulkonzeption, die auch kooperatives Lernen ermöglich.“ Begeistert zeigte er sich zudem vom Engagement der Eltern, deren aktive Unterstützung er für sehr wichtig hält.