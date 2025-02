Schwörstadt-Dossenbach: Feuerwehr Dossenbach bekommt neues Löschfahrzeug

Für dieses Projekt führt das Land Baden-Württemberg in diesem Jahr erstmalig eine gemeinsame Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen durch. Damit einhergehend sei ein erhöhter Fördersatz für das Fahrzeug in Höhe von 182 000 Euro bei geplanten Kosten in Höhe von 550 000 Euro, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Einen entsprechenden Antrag wird die Gemeinde Schwörstadt im Jahr 2026 beim Ausgleichstock stellen, wenn die Gemeinde am Projekt teilnimmt. Dies sei mittlerweile auch so gut wie sicher, wie Kämmerer Fabio Jenisch in der Sitzung des Ortschaftsrates ankündigte, der sich dabei auch auf die Unterstützung des Kreisbrandmeisters bezog.