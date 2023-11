Schwörstadt-Dossenbach: Orgelsanierung kann beginnen

Umfangreiche Referenzen

Die Gemeinde hatte die Bewertung zur Auftragsvergabe an eine externe Firma vergeben, um eine neutrale Angebotsauswahl zu erhalten. Im Oktober stellte Steinhoff in diesem Verfahren sein Konzept vor. Als Experten waren Fachleute für Denkmalschutz aus dem Regierungspräsidium und dem Landesamt für Denkmalschutz Stuttgart sowie der Orgelbeauftragte der evangelischen Kirche anwesend.

Jens Steinhoff legte als Referenzen für seine Erfahrungen unter anderem Berichte frühere denkmalerhaltende Sanierungen der Albert-Merklin-Orgel in Tegernau und in der Kalvarienbergkapelle in Waldshut vor.