Schwörstadt: Ein ruhiges Jahr für die Wehr

Personelle Leistungsgrenze

Problem, so wie in etlichen anderen Orten, bleibe die Tagesbereitschaft. Da nur wenige Kameraden der Feuerwehr auch in Schwörstadt arbeiten, sei es sehr schwer, bei Alarmierung im Tagesverlauf ausreichende Einsatzstärke zu erreichen. Gerade deswegen sei auch die Kooperation mit den Nachbarorten so wichtig. Mit insgesamt 56 Angehörigen liege in beide Einsatzabteilungen in Schwörstadt und Dossenbach die Mannschaftsstärke, so Daniel Ebi, gerade so am unteren Limit. Höchst erfreulich also, dass in der Versammlung zwei Neuaufnahmen in die Einsatzmannschaft erfolgen konnten.

Die Jugend: Als Erfolg erweist sich die konsequente Kinder- und Jugendarbeit. Derzeit trainieren zehn Jugendliche und 14 Kinder. Überwiegend befassen sie sich mit Löschangriffen, Wasserentnahme und Knoten. Vier Kameradinnen und Kameraden aus den Aktivabteilungen übernehmen die Leitung der Übungsstunden. Ohne diesen selbst ausgebildeten Nachwuchs, so formulierte es der Kommandant, gebe es heute keine Einsatzabteilungen mehr.

Bürgermeister Fabio Jenisch lobte Verlässlichkeit und Zusammenhalt der Feuerwehr. Dies seien aber auch zwei wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche Arbeit bei den Einsätzen. Die Dringlichkeit zur stabilen Ausrüstung nehme er mit, damit die Feuerwehr gut aufgestellt und motiviert bleibe. Er freue sich, seine erste Arbeitswoche in diesem Amt mit diesem sehr zuversichtlichen Abend abschließen zu können.