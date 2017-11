Schwörstadt Einbruch misslingt

Schwörstadt. Unbekannte versuchten am Mittwochabend in ein Wohnhaus an der Breslauer Straße in Schwörstadt einzubrechen. Sie hebelten eine Holzglastür des Wintergartens auf und gelangten so in das Innere. Anschließend schlugen sie eine Glastür zum Wohnzimmer ein. Als die Täter bemerkten, dass jemand zu Hause ist, flüchteten sie ohne Beute. Die Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche aufhielten, vernahmen gegen 19 Uhr ein „Klirren“, maßen diesem jedoch keine Beachtung bei. Erst am nächsten Morgen bemerkten sie das zerbrochene Fenster und die offenstehende Tür des Wintergartens.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen, Tel. 07623/74040.