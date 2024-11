Schwörstadt: Fabio Jenisch will Bürgermeister werden

Ihr Mitbewerber Fabio Jenisch ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Schopfheim. Seit dem 1. Juli ist er als Leiter des Rechnungsamts in Schwörstadt tätig. Zuvor wirkte er bei der Stadtverwaltung Bad Säckingen in einer Doppelfunktion: Einerseits als stellvertretender Kämmerer, andererseits als einer von zwei Geschäftsführern der Gesundheitscampus Bad Säckingen GmbH, wie Jenisch mitteilt.

Jenisch ist 37 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Grenzach-Wyhlen. Nach seinem Studium in Kehl übernahm der Verwaltungsfachmann mit einem Studienabschluss in Public Management die Leitung des Rechnungsamts in Breitnau. 2014 wechselte er zur Gemeinde Eichstetten und wurde dort ebenfalls Kämmerer. Im Jahr 2018 übernahm Jenisch die kaufmännische Leitung der Stadtwerke Zell. Knapp vier Jahre ist es außerdem her, dass Jenisch in Kandern die Leitung des Hauptamts übernommen hatte. Nach etwas mehr als einem Jahr verließ er die Verwaltung der Töpferstadt jedoch wieder. Nun möchte er Bürgermeister in Schwörstadt werden.