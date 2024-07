Schwörstadt: Frauen sind im Gemeinderat in der Mehrheit

Keine Fraktionen mehr, sondern Wählerinitiativen: Vorbei ist in Schwörstadt auch die Zeit der Parteienfraktionen. Denn erstmals hatten sich zwei Wählerinitiativen gegründet: „Miteinander in Schwörstadt“ und „Gemeinsam für Schwörstadt“. Nach der abgegebenen Stimmenzahl erhielt jede Gruppierung fünf Mandate. Neu eingezogen in den Rat sind Martin Berger, Kathrin Keser und Ute Meyer.

In der unmittelbar vorangegangen letzten Sitzung des bisherigen Gemeinderates verabschiedete Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat fünf ausscheidende Mitglieder – allesamt Männer. Mit 28 Jahren am längsten zugehörig war Harald Ebner, seit 2014 auch stellvertretender Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl 2019, für Ebner war es die vierte Kandidatur, sei er sogar Stimmenkönig in Schwörstadt gewesen, was die große Achtung durch die Einwohner ausdrücke, lobte die Rathauschefin. Das in den zurückliegenden Jahren – nach teilweise schwierigen Zeiten – wieder sachliche und respektvolle Miteinander hob der ebenfalls ausscheidende Frank Lückfeldt hervor. An ihn wandte sich die Bürgermeisterin auch mit der besonderen Anerkennung für die Einbringung seiner Erfahrungen aus anderen Bereichen, besonders von der Feuerwehr, der Lückfeldt ebenfalls angehört.