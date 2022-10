Schwörstadt Für dieses Alter erstaunlich jung

Mit A-cappella-Beiträgen wie dem Spiritual „Go down Moses“ und den gut gemeisterten Halbtonrückungen im Gospelsong „Down by the Riverside“ bewies der Dossenbacher Chor überzeugende stimmliche Stabilität. Abstecher gab es mit einem ansprechenden Arrangement von Ed Sheerans „Perfect“ in die aktuelle britische Popszene, und „Conquest of Paradise“ bot in den Kontrasten zwischen Dur und Moll einen befreiend offenen Chorklang. Der Männerchor verführte mit einem rustikalen Lied über den Whiskey in die schottischen Highlands. Mit Original-Kilt vom Clan Urquhart brachte der Dudelsackspieler Andreas Mühlhans auch optisch schottisches Flair in die Dossenbacher Kirche.

Ansteckende Begeisterung

Über stehendem Bordunton erklang so die andächtige Melodie zu Highland Cathedral. Als Kontrast zum schmachtenden Melos der Highlands klang von einer Popformation von acht Sängern ein Medley über eine Folge von vier Harmonien. Darin versteckten sich eine Reihe von Welthits, und das Publikum freute sich über das spaßige Wiedererkennen etwa von Bon Jovis „It‘s my Live“ oder „Forever young“ der deutschen Band Alphaville. Schließlich erklangen mit dem Gesamtchor auch deutschsprachige Lieder, so das „Das Ehrenwort“ der Gruppe Fäaschtbänkler und „Amoi seg ma uns wida“ von Andreas Gabalier.

Stilistisch sicher brachten sich Madlen Ernst und Andrea Biehler in „One more Time“ und in den frenetisch erklatschten Zugaben „Amazing Grace“ und „I am so glad“ ein.

Der Chor überzeugte nicht nur durch seine Fröhlichkeit und seine Begeisterung für poppiges Liedgut, sondern gleichermaßen durch gutes Timing in den Wechselgesängen zwischen Frauen- und Männerstimmen sowie textverständlichen Artikulationen. Bleibt zu wünschen, dass diese Begeisterung den Gesangverein Dossenbachs auch die nächsten 150 Jahre weiterträgt.