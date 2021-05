Schwörstadt Für eine vielfältige Nutzung

Der Grillplatz zeigt sich schon in seiner Form, eine andere Aufenthaltsfläche ist auch fertiggestellt. Noch einige Kleinigkeiten fehlen an der neuen Spielfläche für Kinder. In den nächsten Tagen beginnen die Arbeiten am eigentlichen Weg. Verwendet werden dazu wassergebundenes Recyclingmaterial und Kies. Bereits fertig ist die neue Flachstelle am Rheinufer. Dort finden unter anderem Wildtiere Gelegenheit, um nach der Flussdurchquerung schnell an Land zu gelangen. Fachleute aus dem Naturpark Südschwarzwald banden diese Gegend in ihr Projekt der Wiedervernetzung beider Rheinufer ein.