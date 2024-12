Von 1888 Wahlberechtigten gingen 946 zur Wahl, was eine Wahlbeteiligung von 50,11 Prozent ausmacht. Spannend ist auch der Blick auf die Wahllokale: Bei den 262 Briefwählern lag Trautwein-Domschat mit 57,47 Prozent der Stimmen noch deutlich vorne, in Dossenbach mit 41,15 Prozent und in Schwörstadt selbst mit 47,06 Prozent der Stimmen allerdings leicht hinten. Und so reichte es am Ende nicht für einen Wahlsieg. Wir berichten noch ausführlich über die Bürgermeisterwahl.