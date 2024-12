Schwörstadt: Großes Interesse an Bürgermeisterwahl

Die inzwischen 60-jährige aktuelle Rathauschefin Trautwein-Domschat stellt sich am 15. Dezember erneut dem Wählervotum. Lange Zeit sah es so aus, als würde sie alleine auf dem Wahlzettel stehen, bis sie dann dort kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist doch noch einen Mitbewerber bekam: Fabio Jenisch, 37 Jahre alt und seit einigen Monaten Leiter des örtlichen Rechnungsamts.

Beiden Kandidaten standen am Mittwochabend jeweils 15 Minuten Redezeit für die Vorstellung ihrer Person und ihres Programms zur Verfügung, während der die gegnerische Partei den Saal verlassen musste. Die Juristin Trautwein-Domschat sieht sich selbst als jemand, der mit regionaler Verbundenheit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen steht. Als Mitglied im Kreistag Lörrach sowie in mehreren Verbänden setze sie sich seit Jahren für die Belange der Gemeinde Schwörstadt und der dort lebenden Menschen ein. Sie verwies in ihrer Rede auf diverse Projekte, die während ihrer ersten Amtszeit umgesetzt wurden oder auf einem guten Weg sind, und darauf, dass in diesen acht Jahren rund acht Millionen Euro Fördermittel nach Schwörstadt geholt wurden.