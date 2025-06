Schwörstadt: Helfer arbeiten volle Kanne

Das Rettichfest beim Schützenverein in der Wannengasse zählt seit über 40 Jahren zu den schönsten Festivitäten in Schwörstadt. Voll besetzt Bummlern, Wanderern und Freunden der Sportschützen präsentierte sich das Schützenhaus in der Wannengasse bereits am späten Vormittag, so dass in der Festküche die „Rettich-Produktion“ auf Hochtouren lief. Vor allem das spiralförmige Schneiden der Rettiche sorgte für Bewunderung, denn dies geschah auch in diesem Jahr mit einer handelsüblichen Bohrmaschine. Die Idee dazu hatte einst der verstorbene Sportschütze Georg Wiedemann, der damit das Zubereiten der Rettiche einfacher und professioneller machte.

Dies bestätigte gegen Mittag auch Bürgermeister Fabio Jenisch. Er stattete just am Vatertag und dem Rettichfest dem Schützenverein seinen Antrittsbesuch ab und fühlte sich sichtlich wohl im Kreis der Sportschützen. Die vielen Gäste des Rettichfestes genossen indes das köstliche Essen, das neben den Rettichen Pommes und Spaghetti Bolognese für die kleinen Besucher parat hielt.