Schwörstadt Hilfe gegen Regen

Schwörstadt (rr). Mit der Ableitung von Regenwasser nach Starkniederschlägen im Bereich Ossenberg musste sich der Gemeinderat Schwörstadt während seiner öffenlichen Sitzung am Mittwoch befassen. Eine dort bereits 1935 verlegte Dränage führt derzeit das Regenwasser bis kurz vor Wohnhäuser ab, wo es in die Kanalisation eingeleitet wird. Bei sehr starken Niederschlagen nehmen die Schächte allerdings die Wassermassen nicht mehr auf, sondern leiten sie direkt an die Wohnhäuser weiter.

Ein Bad Säckinger Ingenieurbüro schlug nun drei Varianten zur Verbessung vor. Entweder könnte eine neue Leitung im bisherigen Verlauf gebaut werden oder das Wasser wird in die Überlaufleitung des Trinkwasserhochbehälters geführt. In diesen beiden Varianten allerdings fließt es dann in die Kläranlage und würde auf Kosten der Kommune dort mit bearbeitet werden. Als empfehlenswert stellte der Ingenieur den Bau einer einfachen Leitung nach Norden heraus, wo das Regenwasser nach Unterquerung einer Landwirtschaftsfläche in einen Graben eingeleitet werden und dann natürlich abfließen kann.