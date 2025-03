Schwörstadt: Jenisch als Bürgermeister vereidigt

„So schwer ist sie ja gar nicht“, sagte Bürgermeisterstellvertreterin Doris Schütz am Donnerstagabend mit einem herzlichen Lachen, als sie die Amtskette aus der Schatulle nahm, um sie Fabio Jenisch um den Hals zu legen. Mit diesem Akt krönte sie die feierliche Vereidigung des im Dezember neu gewählten Bürgermeisters. Damit endete aber auch für Schütz eine Ära des Übergangs, in der sie in ihrer Funktion als Bürgermeisterstellvertreterin die Geschicke der Verwaltung in den Monaten seit der Wahl maßgeblich organisierte. Der Gemeinderat dankte es ihr und drückte seine Anerkennung in zahlreichen Glückwünschen aus.

Weg der Zuversicht

Bürgermeister Fabio Jenisch ermunterte die Bevölkerung und den Gemeinderat, „gemeinsam einen Weg der Zuversicht und des Mutes“ zu gehen. Er streifte in seiner präzisen Antrittsrede die großen Themen für die Gemeinde: Die Elektrifizierung der Hochrheinbahn und den Weiterbau der A98 habe man zwar nicht in der Hand, aber beides seien enorme Fortschritte für Schwörstadt. Er versicherte, dass man im Gemeinderat daran arbeite, dass das Freibad möglichst bald öffnen könne. Er lobte das neue Baugebiet und stimmte mit der Sanierung des Dorfbaches auf die zukunftsweisenden Projekte Schwörstadts ein. Er schloss mit dem Appell: „Die Welt ist voller schlechter Nachrichten. Lassen Sie uns gemeinsam für gute sorgen. Ich freue mich!“