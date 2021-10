Schwörstadt Jetzt wird wieder musiziert

Nach Wiederaufnahme des regelmäßigen Probenbetriebs begannen sofort die Überlegungen, in welcher Weise der Musikverein in der Öffentlichkeit präsent sein könnte. Da fiel schnell die Entscheidung für ein Platzkonzert, das nun am kommenden Sonntag vor der Festhalle stattfinden wird. Für den 5. Dezember ist ein Adventsspielen beim Bürgersaal vorgesehen. Auf ein Jahreskonzert wird jedoch auch diesmal noch verzichtet. In Erwartung eines stabilen Probenbetriebs plant der Musikverein im kommenden Jahr die Rückkehr zu festen Auftritten, wie sie in Dossenbach zum Gemeinschaftsleben im Jahresverlauf gehören. So stehen das Maiwecken und die Bewirtung am 1. Mai im Plan, ebenso ein Platzkonzert im Juli und das weithin bekannte Oldtimertreffen im September.

Carola Bachthaler, Vorsitzende des Gesangvereins, bedankte sich für die „supercoole“ Zusammenarbeit, wie sie im Vorjahr vor allem bei der Fasnacht nochmals für alle Besucher sichtbar gewesen sei. Sie lud die Mitglieder des Musikvereins zur Teilnahme am Schnitzelbanksingen und vor allem zur 150 Jahrfeier des Gesangvereins im April kommenden Jahres ein.