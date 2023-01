Schwörstadt (rr). Matthias Kipf und Ute Meyer sind am Donnerstagabend im Schwörstädter Gemeinderat in ihren neue Funktionen als Ortsvorsteher von Dossenbach plus Stellvertreterin bestätigt worden. Geschlossen stimmte das Gremium den zuvor gefassten Entscheidungen im Ortschaftsrat zu. Damit hat Dossenbach nach dem plötzlichen Tod von Arndt Schönauer am Jahresanfang wieder alle Ämter besetzt.