Persönliche Erlebnisse

Dekanin Bärbel Schäfer würdigte die Mühen, die sowohl in den Bau der Kirche als auch danach in das Gemeindeleben eingebracht wurden. So verbinden sich für viele Schwörstädter persönliche Erlebnisse in Freude und Leid mit dieser Kirche. Prälat Marc Witzenhausen ging in seiner Predigt vom Buch Hesekiel aus, der als Prophet stets Hoffnung auf das Wort Gottes verbreitete. Solche Hoffnung sollte dafür bestehen, dass dieser Raum in neuer Form belebt werde. Keinesfalls sollte bei den evangelischen Christen im Ort ein Gefühl der Heimatlosigkeit entstehen, denn es gebe auch künftig viele Möglichkeiten, um sich für Gottesdienste oder in anderen Formen zusammen zu finden, niemand werde heimatlos werden.

Pfarrer Clemens Ickelheimer wies auf die im Lauf der Jahre eingetretenen Unzugänglichkeiten hin. Bauliche Mängel mehrten sich. Liane Klingler, Vorsitzende des Kirchengemeinderates, beschrieb noch einmal den langen Weg der evangelischen Gemeinde in Schwörstadt. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts waren deren Angehörige nur eine kleine Gruppe, die für Gottesdienst und andere Zusammenkünfte verschiedene Räumlichkeiten nutzte, zum Beispiel das Spritzenhaus und auch die alte Schule. In den 1950er Jahren kam dann der Gedanke zum Bau einer eigenen Kirche auf. Der Grundstein für die Michaeliskirche wurde am 30. Juni 1957 gelegt, geweiht wurde sie am 20. April 1958.