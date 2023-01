Schwörstadt Nachdenklicher Kommunalpolitiker und Vereinsmensch

Schnellschüsse waren seine Sache nicht

Sein Dorf lag Schönauer zeitlebens am Herzen. Zu erkennen ist dies an vielen „Kleinigkeiten“, die er zum Wohl der Einwohner Dossenbachs initiierte. Sei es die Wiederaufstellung eines Briefkastens oder der Erhalt des alten Hochbehälters. Das alltägliche Funktionieren der Dorfgemeinschaft war ihm ein wichtiges Anliegen. Hartnäckig setzte er sich für die Sanierung des Festschopfs ein. Denn die Vereine waren ihm wichtig. Sie alle, so war seine Überzeugung, seien entscheidende Multiplikatoren für das Dorfleben.

Etliche Themen verlor Arndt Schönauer auch langfristig nie aus dem Blick. Gut in Erinnerung bleibt beispielsweise, wie Arndt Schönauer über viele Jahre hinweg immer wieder die Sanierung der Straße nach Nordschwaben anmahnte. Zwar sah er wohl ein, dass das Geld dafür nicht so schnell zur Verfügung stand, doch er ließ nicht locker. Voller Freude verkündete er in der letzten Sitzung des Ortschaftsrats am 19. Dezember, dass diese Straße zu einem Großteil instandgesetzt wurde – gerade noch so, um das Geld im Jahr der Planung auch zu verwenden.

In seiner Funktion als Dossenbacher Ortsvorsteher und Schwörstädter Gemeinderatsmitglied verlor Schönauer nie die Interessen der Gesamtgemeinde aus dem Blick. So gab es für ihn gar kein Zögern, vor rund drei Jahren die Räume der Ortsverwaltung zeitweilig als Kindergarten bereitzustellen, bis in der Schwörstädter Schule der Bau des neuen Bildungszentrums abgeschlossen war.

Arndt Schönauer hinterlässt seine Frau, zwei Töchter, vier Enkelkinder sowie seinen Vater.