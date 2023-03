Schwörstadt Nachwuchsarbeit zahlt sich aus

Das bekräftigte auch Jugendwart Dominik Trapp. Derzeit kommen acht Mädchen und zwölf Jungen zu den Übungsstunden der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Mehrfach bestätigten sie bei Wettbewerben ihr Können mit guten Platzierungen. Hätte Schwörstadt nicht schon seit Jahrzehnten konsequente Jugendarbeit geleistet, gebe es heute keine Einsatzabteilung mehr, sagte Kommandant Ebi.

Künftig noch mehr über die Ortsgrenze hinaus blicken

Engpässe bei der personellen Besetzung treten vor allem im Tagesbetrieb auf. Da die meisten Berufstätigen außerhalb von Schwörstadt arbeiten, stehen nur wenige bei Alarmierungen zwischen 7 und 17 Uhr zur Verfügung.

Dank der Mitarbeit in der gemeinsamem Führungsgruppe mit Rheinfelden kann aber derzeit immer noch schnell ausgerückt werden. Dietmar Müller, Kommandant in Rheinfelden und stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrverbandes im Kreis, sieht dieses Problem in nahezu allen Orten. Deshalb komme es darauf an, künftig von Schwörstadt aus zunehmend im angrenzenden Kreis Waldshut, vor allem mit den Feuerwehren Wehr und Bad Säckingen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu suchen.

Neubeschaffungen werden immer teurer

Dietmar Fink, Vertreter des Kreisbrandmeisters, berichtete über zunehmend verlängerte Lieferzeiten bei Neubeschaffungen und einen Preissprung von rund 20 Prozent gegenüber den vor zwei, drei Jahren erfolgten Ausschreibungen.

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat dankte besonders den einheimischen Firmen, die die bei ihnen beschäftigten Feuerwehrleute bei Alarmierung sofort freistellen.