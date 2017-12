Schwörstadt Nur gegen Kostenbeteiligung

Schwörstadt (rr). Gast der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Schwörstadt war der Leiter der Musikschule Rheinfelden, Norbert Dietrich und stellte die Möglichkeiten der musikalischen Ausbildung vor. Er erläuterte, dass im vorigen Jahr 1999 Kinder regelmäßigen Unterricht in allen Instrumentenklassen erhielten und dafür mehr als 500 Wochenstunden organisiert sind. Zum Bildungsauftrag gehöre, allen Kindern, die den Wunsch haben, ein Instrument zu erlernen, dies in der Schule zu ermöglichen. Einschließlich aller notwendigen Kosten sind pro Kurs im Laufe eines Jahres 2400 Euro aufzubringen. Nach Abzug der Elternbeiträge und der Fördermittel von Land und Kreis bleiben für die Kommunen 800 Euro pro Kurs. Wobei, so beschrieb Dietrich, jeder Kurs durchaus von mehreren Schülern besucht werden kann. Selbstverständlich könnten Schwörstädter Kinder zur Musikschule Rheinfelden kommen. „Dann muss die Kommune aber den entsprechenden Kostenanteil begleichen“, hieß es. Derzeit werden vier Kinder unterrichtetet, die in Schwörstadt wohnen, aber über Umwege an die Schule gelangten. Im Rahmen des ausschließlich vom Land finanzierten Programms „Singen-bewegen-sprechen“ erhalten derzeit 17 Schwörstädter im Kindergarten musikalische Früherziehung.

Der Gemeinderat nahm die Informationen zur Kenntnis, eine Entscheidung über Kostenbeteiligung wird während der Haushaltsberatung besprochen.