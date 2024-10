Schwörstadt: Orts-Check: Schwörstadt leidet unter B 34

Einzelhandel: Mit einem Gewerbegebiet mit Handelszentrum und Supermarkt am Ortsende in Richtung Rheinfelden werden auch auswärtige Kunden angelockt, die dem Einkaufstourismus in den Grenzübergangsstädten ausweichen wollen. So fühlen sich die Schwörstädter zumindest bei den Waren des täglichen Bedarfs recht gut versorgt und bewerten diese mit 5,15 Punkten.