Neben dem Briefkasten der Deutschen Post an der Bushaltestelle in Dossenbach wird bald ein roter Rezept-Briefkasten aufgehängt. Das hat der Ortschaftsrat am Montagabend einmütig beschlossen. Eine Apothekerin aus Bad Säckingen hatte zuvor diesen Vorschlag unterbreitet. Schließlich gibt es in Dossenbach keine Apotheke. Außerdem können sich nicht alle Einwohner, die schnell versorgt werden müssen, selbst auf den Weg in einen Nachbarort machen. Der knallrote Kasten soll täglich gegen 13 Uhr geleert werden. Die Medikamente würden den Kunden dann am Folgetag direkt nach Hause geliefert, hieß es. Ortschaftsrätin Ute Meyer hatte den neuen Rezeptbriefkasten zur Gremiumssitzung mitgebracht. rr/Foto: Rolf Reißmann