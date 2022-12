Schwörstadt Schmissige Rhythmik, die begeistert

Das Aktivorchester eröffnete seinen rockigen Reigen mit der „Rock Stone Intro“ in einem Arrangement von Heinz Briegel. Die in der Rockmusik unverzichtbare E-Gitarre war mit Bascha Fiore bestens besetzt. Er setzte den Bläsern geschmeidige solistische Einwürfe entgegen. Pfiffig und charmant begleiteten Marina Bolanz, Delias Bührer und Fabienne Schlageter anekdotisch durch das Programm.

„Metall“ vereinigte vier Klassiker der Rockgeschichte zu einem Medley mit hohem Wiedererkennungswert. Mit Black Sabbaths „Iron Man“, Scorpions „Rock you like a Hurricane“, Iron Maidens „The Trooper” und Ozzy Osbournes „Crazy Train“ zeigte das Orchester mitreißende Spielfreude. In einem überzeugenden Arrangement von Lorenzo Bocci wurde Freddy Mercury mit „The Show must go on“ wieder lebendig.

Nach der Pause folgten „Purple Rain“ von Prince mit den Solistinnen Karin Gentner und Anja Klemm, ein Medley der deutschen Band Santiano sowie eine Hommage an die britische Rockband Led Zeppelin“. „Wäre es nicht schön, den nächsten Vereinsausflug mit dem Zeppelin über den Bodensee zu machen?“, fragte Marina Bolanz ihren Partner Delias Bührer. In den fünf Titeln des Medleys präsentierte sich das Orchester mit Ausdrucksmomenten zwischen schmissiger Rhythmik und cooler Kantabilität. Die Dirigentin Gloria Hauth überzeugte mit klarer Zeichengebung und souverän angezeigten Tempowechseln. Als Zugaben erklangen ein Medley nach Melodien von Bon Jovi und Mariah Careys „All I want for Christmas“.