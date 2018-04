Schwörstadt Schwindelanfall nach Kollision

Schwörstadt. Ein 57 Jahre alter Autofahrer war am Mittwoch kurz nach 12 Uhr an einem Verkehrsunfall uf der Schwörstädter Ortsdurchfahrt beteiligt. Da er nach dem Zusammenstoß Schwindelanfälle erlitt, wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige war gerade vom dortigen Gelände des Bauhofes/Feuerwehr nach links auf die Bundesstraße gefahren, als er mit einem in Richtung Rheinfelden fahrenden 78 Jahre alten Ford-Fahrer zusammenstieß.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der Ford-Fahrer die dortige Fußgängerampel bei Rotlicht überfahren hat. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht daher nach Unfallzeugen, Tel. 07623/74040.