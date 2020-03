Schwörstadt Schwörstadt betreibt Eigenwerbung

Jubilaren oder als Auszeichnungen und Ehrungen werden schon seit dem vergangenen Jahr Präsente in besonderer Form zuteil. So verschenkt die Gemeinde zum Beispiel Apfelsaft, Honig, Marmelade, Nudeln, Holundersirup, Erdbeerlimes, ein Badetuch oder ein Kartenspiel des Landkreises Lörrach. „Wir setzen bei den Aufmerksamkeiten von unserer Gemeinde auf Regionalität, Saisonalität und kurze Wege. All diese Mitbringsel sind aus Produkten aus Schwörstadt und Dossenbach oder stehen in einer Verbindung“, versichert Trautwein-Domschat. Damit verbunden ist auch die Aufrechterhaltung des alemannischen Dialektes, und so lautet das passende Motto, welches zum Beispiel auf den Nudelpackungen steht: „Gluscht uff Schwörstadt“. Ausgetüftelt haben das Ganze die Bürgermeisterin und ihr Team, bestehend aus neun Rathauskolleginnen.

Apfelsaft, Holundersirup, Erdbeerlimes und Marmelade werden beim Obsthof Meyer in Dossenbach eingekauft. Den Honig liefert Robert Keser aus Schwörstadt, die Nudelserie wird von Andrea Glass in Herten hergestellt und zwar ausschließlich mit Eiern von glücklichen Hühnern sowie Bio-Emmergrieß – einer alten Getreideart – und Dinkelgrieß. Die Eier kommen frisch aus den Dossenbacher Hühnerställen von Lore Vollmer und Tina Schär-Grether. Die Nudelserie hat sogar passende Namen: „Schwörstädter Rhy-Müscheli“ und „Dossenbacher Dinkelbergli“, um so der Landschaft und den beiden Gemeinden in jeder Hinsicht gerecht zu werden.