Schwörstadt in die Welt getragen Autor Wolfgang Klein wird 100 Jahre alt

Frage: Was bedeutet Ihnen das Schreiben?

Mein ganzes Leben war Lernen, mich neu einzugliedern, mich anzupassen. Damit verbunden bedeutete das, mich für die Geschichte der neuen Heimat, der neuen Umgebung und der dazugehörigen Menschen zu interessieren. Darüber habe ich untere anderem geschrieben, und ich schreibe heute noch – mit 100 Jahren. Ich kann behaupten, ich gehe mit der Zeit, denn ich schreibe am Computer. Ich betätigte mich stets wissenschaftlich, so trockne ich nicht aus. Es ist mir sehr wichtig, mich geistig zu bewegen. Nichts mehr zu tun zu haben, das gibt es für mich nicht. Mein nächstes Projekt ist der zweite Teil der Familiengeschichte, schließlich ist ja ein Haufen Enkel da.

Frage: Ihr Rezept für ein langes Leben?

Lernfähig zu sein, unabhängig vom Alter. Ich interessiere mich für viele Dinge trotz meiner 100 Jahre. Ich habe mir ein Leben geschaffen, das andere wohl sehnsüchtig erwarten.

Frage: Verraten Sie uns auch ein Hausmittel?

Jeden Morgen zum Frühstück esse ich Haferflockenmilchsuppe ( lacht).

Frage: Blicken wir nun weit zurück. Bitte erzählen Sie uns von Ihrer Kindheit.

Von Beginn an war es ein sehr diszipliniertes Leben; ich wurde preußisch erzogen. Ab meinem zwölften Lebensjahr hat mein Vater mich jedes Jahr für ein paar Wochen in ein fremdes Land geschickt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Dort besuchte ich die Schule, machte mich mit fremden Sprachen vertraut und habe das Verhalten anderer Menschen, Kulturen kennengelernt. Man lernt den fremden Menschen nur kennen, wenn man sich in der Fremde bewegt. Als Erwachsener hatte ich dann beruflich und ehrenamtlich in vielen Ländern dieser Welt zu tun. Da kamen mir meine Sprach- und Lebenskenntnisse sehr zugute.

Frage: Welches Motto hat stets begleitet?

Zufrieden zu sein in jeder Situation, in der man sich gerade befindet. Denn – die Situation gehört mir. Weiter ist es wichtig, ein glückliches Familienleben zu pflegen. In diesem Jahr sind meine liebe Frau und ich 70 Jahre lang verheiratet. Wir haben die Gnadenhochzeit gefeiert. Ich kann behaupten, wir haben uns nie gestritten.

Frage: Was möchten Sie der nachfolgenden Generation mit auf den Weg geben?

Lernen zu denken und sich anzupassen! Eine gute Ausbildung zu machen, wo man das Denken lernt und umsetzt! Denken bedeutet Zusammenhänge erkennen.

Frage: Feiern Sie den 100. Geburtstag?

Feiern nicht. Aber wer gratulieren will, ist herzlich willkommen.