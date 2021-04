Das Freibad in Schwörstadt soll ab dem 22. Mai öffnen. Die Eintrittspreise werden angehoben. Erwachsene bezahlen für eine Tageskarte neu vier Euro, Kinder und Berechtigte für Ermäßigungen zwei Euro. Für die Zehnerkarte wurden die alten Preise als Grundlage beibehalten, sie kosten künftig 35 beziehungsweise 17 Euro. Freien Eintritt haben Kinder unter sechs Jahren in Begleitung von Erwachsenen sowie Schulklassen der Schwörstädter Schule unter Führung einer Lehrkraft sowie Behinderte mit Begleitpersonen. Um Missverständnisse bezüglich des nicht mehr möglichen Zugangs vom Freibad in den Rhein zu vermeiden, heißt die Badeanstalt künftig „Freibad am Rhein in Schwörstadt“. Feststeht, dass die betrieblichen Anlagen zumindest noch in dieser Saison genutzt werden können. Das Freibad öffnet aber nur unter Vorbehalt, dass es bei technischen Störungen eventuell sofort geschlossen werden muss. Vorgesehen sind außerdem Öffnungszeiten nur von 12 bis 19 Uhr, damit einschichtiger Personaleinsatz möglich ist. Um aktuelle Informationen zu möglicher Schließung bei schlechtem Wetter bekannt zu geben, wird ein Anrufbeantworter eingerichtet. Da unsicher ist, ob mögliche Corona-Bestimmungen zu Einschränkungen führen, wird es in diesem Jahr keine Saisonkarte geben. Unser Foto zeigt die Sanitäranlagen des Schwörstädter Freibads. Diese sind von außen gut in Schuss, innen aber stark reparaturbedürftig. rr/Foto: Rolf Reißmann