Schwörstadt Sportplatz kann saniert werden

„Wir haben den Plan, noch in diesem Jahr damit zu beginnen. Die Kosten liegen bei 550 000 Euro, das sind 100 000 Euro mehr als ursprünglich gedacht“, sagte Sänger. 450 000 Euro sind im Haushalt für die Sportplatzsanierung eingestellt. Laut Sänger reicht diese Summe für alles aus, was in diesem Jahr gemacht werde. Die Mehrkosten ergeben sich unter anderem durch die Verlegung von Leerrohren, die für das Fundamt der Flutlichtmasten des Fußballplatzes vorgesehen sind. Denn, so Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat: „Die Fußballer haben schon lange den Wunsch nach einer Beleuchtung.“

58 000 Euro Zuschuss

Vom Regierungspräsidium gibt es einen Zuschuss in Höhe von 58 000 Euro. Welchen Betrag die Gemeinde dann noch tragen muss, ist noch nicht klar, da ein Teil der Mehrkosten mit der Erschließung des neuen Baugebietes „Am Rhein“ verbunden ist.