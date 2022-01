Schwörstadt Überglücklich in den neuen Räumen

Schwörstadt. Zwei Mädchen sitzen mit Kindergartenleiterin Martina Benedek in der Puppenecke und verteilen das Holzgemüse- und -obst auf den Tellern. Auf Benedeks Teller türmen sich Erdbeeren, Radieschen und Äpfel, aber die beiden Mädchen geben nicht auf, immer weiteres Gemüse aufzulegen. Andere Kinder spielen in der Bauecke mit Holzklötzen oder haben sich in die Leseecke zurückgezogen.

Am 4. Januar ist der neue Kindergarten am Heidenstein bezogen worden. Platz bietet die Einrichtung für 40 Kinder in zwei Gruppen. Los ging es mit 14 Kindern, zwei Erzieherinnen und einer Anerkennungspraktikantin in der Igelgruppe, die aus dem Kindergarten Dossenbach in die neuen Räume im Schwörstädter Schulhaus gewechselt sind. „Wir hatten viel Sehnsucht umzuziehen und sind jetzt überglücklich, in den hellen neuen Räumen angekommen zu sein“, sagt Benedek, die auch Leiterin des Kindergartens Dossenbach ist. Die stellvertretende Leitung im Kindergarten am Heidenstein übernimmt Stephanie Grieger.