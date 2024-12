Schwörstadt: Ums Schwimmbad gibt es Streit

Vertrauen erstmal zerstört

Mit Hilfe von Anwälten will Rieger noch nicht wegen der säumigen Zahlungen kämpfen, denn er hat noch Ideen und Visionen für das Schwimmbad in Schwörstadt, das er sich vorstellen könnte als „Beach-Club“ oder als Familienbad für Kinder bis 6 Jahre zu betreiben. Dass er damit bei Gemeinderäten teils auf taube Ohren stößt, wisse er, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Dennoch will er das kleine Schwimmbad am Rhein retten, das als gewöhnliches Bad mit den großen in Rheinfelden und Bad Säckingen nicht konkurrieren könne. Und auch Christine Trautwein-Domschat liegt das Schwörstädter Freibad ebenso wie den Bürgern am Herzen. Der Betreiber und sie hätten nun vier Jahre lang immer wieder für den Erhalt des Schwimmbades gekämpft „und jetzt das“, meint sie. Bei beiden schwingt im Gespräch die Hoffnung mit, dass es nach dieser Krise weitergehen kann. Auch wenn Rieger zugibt, „dass sein Vertrauen in die Gemeinde erst einmal zerstört ist.“