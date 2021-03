Schwörstadt Visionen für das Ortszentrum

Nach dem Gemeindeentwicklungsplan bis ins Jahr 2035 soll in der Ortsmitte an der Nordseite der Bundesstraße gegenüber vom Rathaus ein generationengerechtes Zentrum entstehen, das sowohl neue Wohnformen anbietet als auch die Einrichtung von Treffpunkten und Geschäften für Dienstleistung und Handel ermöglicht. Dazu hatte der Gemeinderat bereits in der vorangegangenen Sitzung die Bereitstellung von fast 50 000 Euro für den Dialogprozess bestätigt.

Stoll präsentierte nun sein Konzept. So sieht er mindestens drei, vielleicht auch vier Gesprächsrunden mit den Einwohnern vor. „Der Dialog mit den Bürgern ist erste Voraussetzung, um eine Gestaltung mit großer Zustimmung zu erarbeiten,“ sagte er. Diese sei um so wichtiger, als die Gemeinde in der neuen Ortsmitte Begegnungsvielfalt für Generationen schaffen möchte. So sollte unter anderem neben Treffmöglichkeiten für Jugendliche auch seniorengerechtes Wohnen angesiedelt werden. Stoll verwies darauf, dass es darum gehe, Visionen zu entwickeln, die durchaus die jetzigen Eigentumsformen überwinde und auch das Umfeld mit Schule und Kindergarten, Bahnstation und nicht allzu fernem Schwimmbad einbeziehe.