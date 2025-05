Schwörstadt: Wie Carsharing-Angebote den Verkehr entlasten sollen

Der Landkreis Lörrach verspricht sich eine verkehrsentlastende Wirkung, wenn noch mehr Carsharing-Angebote geschaffen werden. Nachdem die Gemeinde Schönau sich nicht am Carsharing-Angebot des Landkreises beteiligen will, hat der Gemeinderat in Schwörstadt das Thema in öffentlicher Sitzung zunächst vertagt. Vorgestellt wurde das Angebot des Landkreises von Jessica Mörsdorf von der Stabstelle Strukturpolitik & Nachhaltige Mobilität des Landkreises. Sie verwies darauf, dass der Landkreis vor allem in den ländlichen Gegenden Carsharing verbessern will. Dazu habe der Landkreis das Kompetenznetzwerk Mobilstationen (Komo) geschaffen.