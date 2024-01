Schwörstadt: Wissenswertes und viele freundliche Begegnungen

Wichtige Hilfe

Zahlreiche Einwohner, so lobte die Bürgermeisterin, leisten mit persönlicher Mitarbeit wichtige Hilfe für andere. Sei es nun als Fahrer des Einkaufsbusses für wenig mobile Mitbürger oder als Organisatoren des „Digitalkompasses“, bei dem junge Schwörstädter älteren die neue Technik näherbringen.

Ehrenamtliche Tätigkeit griff auch Landrätin Marion Dammann in ihrem Grußwort auf. Diese sei im gesamten Kreisgebiet weit ausgeprägt. Sie habe bei ihrer Reise durch den Kreis zu zahlreichen Neujahrsempfängen erneut festgestellt, dass unzählige Bürger in riesiger Vielfalt ehrenamtlich tätig seien. Überhaupt spüre sie derzeit Mut sowie die Bereitschaft zu Veränderungen und Experimenten, um die Aufgaben der Zeit zu lösen. Trotz etlicher Probleme, die sich auch aus den Krisen in Europa und der Welt ergeben, funktioniere in Deutschland vieles besser als anderswo. In diesem Jahr sollten die Bürger ihre Chancen nutzen, bei den anstehenden Wahlen zum Europaparlament und zu den örtlichen Volksvertretungen ihr Recht zur demokratischen Mitbestimmung wahrzunehmen. Mit großem Beifall stimmten die Besucher des Neujahrsempfanges sowohl der Bürgermeisterin als auch der Landrätin zu.

Der Musikverein erfreute zum Abschluss noch mit einem Grönemeyer-Medley und dem beliebten Schwörstadt-Lied. Anschließend nutzten die Gäste die Gelegenheit zu freundlichen Gesprächen.