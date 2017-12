Schwörstadt Wünsche erfüllt

Schwörstadt-Dossenbach (rr). Die Nachricht kam gut an, als Gemeindekämmerer Jürgen Kern am Montagabend zur Ortschaftsratssitzung mitteilte, dass alle Wünsche des Ortsteils für den Haushaltsplan 2018 berücksichtigt werden können. Noch steht der endgültige Beschluss des Gemeinderats über den Haushaltsplan aus, aber zumindest sieht der Entwurf dies so vor.

Wiederum 5000 Euro wird der Ortsteil zur Verfügung in eigener Verantwortung erhalten. Mit beträchtlichen Summen wird Dossenbach aber auch in den Planungen der Gemeinde bedacht. Größter Posten darunter ist erneut die Kinderbetreuung. Für Kindergarten und Kinderkrippe schießt die Gemeinde insgesamt 43 000 Euro zu. Neben den Personalausgaben gehört dazu auch die Unterhaltung der Grundstücke und des Inventars.

Beim Straßenbau wird der Ortsteil nach der Sanierung der Stützmauer an der Kirchstraße nochmals mit 1000 Euro für das Anbringen notwendiger Schilder bedacht. 20 000 Euro werden für die Instandhaltung von Feldwegen eingeplant, dazu kommen aber noch erhebliche Überträge aus diesem Jahr.

20 000 Euro werden für verbesserten Bevölkerungsschutz aufgewandt. Wie Ortsvorsteher Arndt Schönauer erläuterte, sind zwar die technischen Einrichtungen für die Alarmierung komplett, jedoch sind noch Ergänzungen zur allfälligen Entwarnung einzurichten. Das bereits vom Ortschaftsrat beschlossene Projekt „Weg zum Schlachtfeld“ soll im kommenden Jahr realisiert werden. Dazu wurden beim Naturpark Südschwarzwald 16 000 Euro Fördermittel beantragt, da dieses Vorhaben in seiner Bedeutung weit über die Gemeinde hinausreicht.

Die Ortschaftsräte stimmten den Dossenbacher Postionen im Entwurf des Haushaltsplanens einstimmig zu.