Schwörstadt Zunftabend ja, Straßenfasnacht nein

Zuversichtlich sind die Schwörstädter Schnecken mit Blick auf die Fasnachtskampagne 2022, denn es deutet einiges darauf hin, dass zumindest „geschlossene Veranstaltungen“ unter Einhaltung der jeweiligen Corona-Regeln stattfinden können. Bei der Mitgliederversammlung bestätigte dies auch Bürgermeisterin Trautwein-Domschat. Die Straßenfasnacht oder auch Guggebälle und ähnliche Veranstaltungen würden aber vermutlich nicht stattfinden, mutmaßte die Bürgermeisterin. Doch rief sie die Narren dazu auf, für den Zunftabend zu üben. Dieser soll aller Voraussicht nach stattfinden. Dies gilt auch für auch die Proklamation der Fasnachtskampagne 2022 am in wenigen Wochen am „ölfde Ölfde“ im Sportheim, wie Oberschneck Zwigart ankündigte. Bei diesem Anlass soll dann auch das Motto für die Fasnacht verkündet werden.

Das große Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) soll in Schwörstadt – entgegen den ursprünglichen Planungen – erst im Jahr 2024 stattfinden. Dann wird in Schwörstadt auch das 65-jährige Bestehen der Schwörstädter Schnecken gefeiert.

Fraglich ist derzeit auch, ob der traditionelle Schneckenball am 25. Februar des kommenden Jahres stattfinden kann, wie Zwigart sagte. Das Narrenbaumstellen am 1. Faiße wolle man jedoch auf jeden Fall stattfinden lassen. Geplant ist darüber hinaus der Besuch der Kinder des Kindergartens am 3. Faiße.