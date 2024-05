Jahre vor YouTube strömten die Fans also in Scharen in die Kinos, um die ersten Bilder des Films auf der großen Leinwand zu sehen. Ein halbes Jahr später, am 16. Mai 1999, feierte "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" Weltpremiere. Kinostart in Deutschland war der 19. August.

Schon Anfang der 1990er-Jahre hatte "Star Wars"-Schöpfer George Lucas angedeutet, er wolle seine beliebte Science-Fiction-Saga ausbauen und die Vorgeschichte zu den Filmen erzählen, die zwischen 1977 und 1983 erschienen waren. 1993 machte Lucas seine Pläne im Branchenblatt "Variety" offiziell und löste mit der Ankündigung einer neuen "Star Wars"-Trilogie einen Hype aus. Die Fans mussten sich allerdings noch Jahre gedulden.