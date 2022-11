Seahawks vs. Buccaneers Nagelsmann freut sich auf NFL-Spiel in München

Am Freitag tauschte sich NFL-Fan Nagelsmann mit Seahawks-Coach Pete Carroll aus und überreichte seinem Trainer-Kollegen an der Säbener Straße ein Trikot der Bayern. "Es ist generell schwer, Dinge von der einen Sportart in die andere zu übertragen, da die Spiele sehr unterschiedlich sind", sagte Nagelsmann, der Football als "sehr anders" empfindet. "Mit sehr viel Start-Stopp-Momenten und viel weniger Zufallssituationen als im Fußball."

NFL-Star Brady freut sich auf deutsche Fans

Das erste NFL-Spiel in Deutschland ist auch für Superstar Brady ein ganz besonderes. "Du wirst dich nicht an alle Spiele in deiner Karriere erinnern, aber an dieses wirst du dich erinnern", sagte der 45 Jahre alte Quarterback. "Das ganze Leben besteht aus Erinnerungen, das hier ist eine. Es ist mein erstes Mal in Deutschland. Ich komme definitiv zurück", sagte der siebenmalige Gewinner des Super Bowl.