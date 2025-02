Nachbarrecht Bambushecke zu hoch? Bundesgerichtshof prüft Nachbarstreit

Konkret fordert der Kläger von seiner Nachbarin, dass sie ihre Bambushecke auf drei Meter zurückschneidet und dafür sorgt, dass sie nicht wieder über diese Höhe hinauswächst. Am höchsten deutschen Zivilgericht ging es in der mündlichen Verhandlung dabei auch um die Frage: Was ist überhaupt eine Hecke? Und fällt der Bambus der Beklagten unter diese Definition? Das spielt bei der Frage nach den Ansprüchen des Nachbars eine entscheidende Rolle.

Was Hecken im Nachbarrecht von Sträuchern unterscheidet

Das Hessische Nachbarrecht schreibt für Hecken nämlich geringere Abstände zum Nachbargrundstück vor als zum Beispiel für Bäume und Sträucher. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte die Klage des Nachbarn in der Vorinstanz abgewiesen. Schließlich habe die Beklagte den für über zwei Meter hohe Hecken vorgeschriebenen Abstand von 0,75 Metern eingehalten. Außerdem lägen keine "ungewöhnlich schweren und nicht mehr hinnehmbaren Beeinträchtigungen" vor, die die Ansprüche des Klägers aus dem nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnis begründen würden.