Ein sechsjähriges Kind ist am Dienstag gegen 16.40 Uhr auf einem Fußgängerüberweg an der Eisenbahnstraße angefahren und leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Eine 50-Jährige wollte mit ihrem Auto von der Rheinfelder Straße nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen, übersah aber wohl den Buben, der sich auf dem Fußgängerüberweg befand. Der Sechsjährige wurde vom Auto erfasst und stürzte nach vorne auf die Fahrbahn. Der Wagen der 50-Jährigen kam noch auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen. Der Bube wurde wohl nur leicht verletzt. Zur genaueren Untersuchung brachte ihn der Rettungsdienst in die Kinderklinik. Nun sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/980 00, zwei Zeugen: den Fahrer eines Kleintransporters und den Fahrer eines weißen BMW-Kombi mit Schweizer Autokennzeichen und türkisem Firmenlogo befunden haben.