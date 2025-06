Second Hand in Lörrach: Hospizladen ist ins Milchhüsli umgezogen

Die Einrichtung versteht sich als Ort, an dem schwerstkranke und sterbende Menschen liebevolle Zuwendung und qualifizierte Pflege erfahren, um ihr Leben bis zuletzt in Würde zu leben. Auch Angehörige sind willkommen. Das Hospiz nimmt Menschen aus dem Raum Lörrach, Waldshut und Müllheim sowie aus der benachbarten Schweiz auf.

Ära Weltladen endet

Nach 15 Jahren ist der Hospizladen nun von der Hauptstraße in Stetten in größere Räume im „Milchhüsli“ am zentralen Kirchplatz gezogen. An Ostern schloss der „Weltladen“ seine Türen, den die „Aktion dritte Welt“ über 40 Jahre lang am selben Ort betrieben hatte. „Am Samstag, 31. Mai, endet im Alten Rathaus Stetten die Ära des Weltladens. Die neue Partnerschaft zwischen Bürgerstiftung und Hospizladen beginnt.“ So beschrieb die Stiftungsvorsitzende Ute Lusche bei einem Glas Sekt den Wechsel. Die Bürgerstiftung ist Eigentümerin des Alten Rathauses Stetten, zu dem auch die Ladenräume in der früheren Milchsammelstelle, dem „Milchhüsli“, gehören.