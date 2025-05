Vier Jugendliche sollen bereits am Montag, gegen 15.45 Uhr versucht haben, einen 15-Jährigen Jugendlichen auszurauben. Der Schüler war mit einem Bus von Heitersheim nach Seefelden gefahren und an der dortigen Haltestelle an der B 3 ausgestiegen. Danach sei er von vier Tatverdächtigen umringt worden, welche unter Androhung von Gewalt Bargeld von ihm forderten. Zwei Frauen bemerkten den Vorfall und sollen dem 15-Jährigen zu Hilfe gekommen sein. Die vier Jugendlichen hätten daraufhin von dem Geschädigten abgelassen und flüchteten. In einem bei der Kriminalpolizei in Freiburg geführten Ermittlungsverfahren konnten vier mutmaßliche Täter identifiziert werden. Bei diesen handelt es sich um männliche Jugendliche aus dem Landkreis im Alter von 14 bis 16 Jahren. Hinweise werden erbeten unter Tel. 0761/8 82 28 80.