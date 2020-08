Außenminister in Nordafrika "Trügerische Ruhe": Maas warnt vor Eskalation in Libyen

Die Europäische Union versucht nun zweigleisig den Waffenschmuggel einzudämmen:

- Die Militärmission "Irini" soll Waffenlieferungen erkennen und zumindest auf dem Seeweg auch stoppen. Die Bundeswehr beteiligt sich daran mit einer Fregatte und einem Aufklärungsflugzeug.

- Zusätzlich haben Deutschland, Frankreich und Italien in der EU die Sanktionierung von Unternehmen und Einzelpersonen vorgeschlagen, die Schiffe und Flugzeuge für den Transport von Waffen stellen.

Maas drohte am Montag mit weiteren Schritten, falls diese Maßnahmen nicht greifen. Das Wichtigste sei aber ein verlässlicher Waffenstillstand. Er sei die Voraussetzung für Fortschritte in allen anderen Bereichen. "Wir werden uns weiter für die Lösung dieses Konflikts einsetzen. Wir halten das für möglich", sagte Maas, fügte dann aber gleich hinzu: "Einfach wird das nicht."

Verbale Unterstützung erhielt Maas am Montag aus Moskau. Die Konfliktparteien in Libyen müssten "reale Schritte" in Richtung eines nachhaltigen Waffenstillstands gehen, teilte der Kreml in Moskau nach einem Telefonat von Präsident Wladimir Putin mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan mit. Zudem sollten direkte Verhandlungen aufgenommen werden, wie sie beim Libyen-Gipfel in Berlin vereinbart worden seien.

Für den SPD-Politiker Maas zählt der Libyen-Konflikt zu den wichtigsten Themen seiner Amtszeit. Es ist neben den Kämpfen zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine die einzige größere militärische Auseinandersetzung, in der Deutschland als Vermittler in erster Reihe auftritt.

Nach monatelangen Kämpfen haben sich die Gefechte in Libyen nun etwas beruhigt. Mit militärischer Unterstützung der Türkei war es den Regierungstruppen von Al-Sarradsch gelungen, die von Haftar angeordnete Offensive auf Tripolis abzuwehren. Haftars Verbündete wurden bis zur Küstenstadt Sirte zurückgedrängt. Sie liegt am Mittelmeer auf halber Strecke zwischen den beiden Machtzentren Tripolis und Bengasi und ist für den Zugang zu den Ölreserven des rohstoffreichen Wüstenstaats von großer Bedeutung.

In Sirte droht aber schon die nächste militärische Konfrontation. Die Regierungstruppen hatten Mitte Juli erklärt, die Stadt von Haftars Libyscher Nationalarmee (LNA) zurückerobern und ihre Kontrolle über "das ganze libysche Hoheitsgebiet" ausdehnen zu wollen. Allerdings hat Ägypten für den Fall eines Angriffs auf Sirte damit gedroht, militärisch einzugreifen.

Maas hofft, dass das wie ein Weckruf wirken könnte. Es droht eine direkte militärische Konfrontation der Mächte, die sich in Libyen bisher nur indirekt über die Entsendung von Söldnern und Waffen eingemischt haben. Man habe damit eine Situation erreicht, "bei der allen Beteiligten, noch einmal klar geworden ist, dass dies zu einer erheblichen militärischen Eskalation führen würde", sagte Maas in Tripolis.

Den Kontrahenten Sarradschs, Chalifa Haftar, hatte Maas bereits im Januar in dessen Hauptquartier in Bengasi getroffen. Diesmal stand das nicht auf seinem Programm. Stattdessen wird er an diesem Dienstag mit wichtigen Verbündeten des Generals sprechen. Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ist die zweite Station seiner Reise.

© dpa-infocom, dpa:200817-99-194779/4