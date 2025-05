Seilspringen: Nachwuchs begeistert im Seilspringen

Im Januar richtete der TUS Auggen die Badischen Einzelmeisterschaften aus und löste gleich eine ganze Menge Tickets zu den deutschen Meisterschaften. In der jüngsten Altersklasse 12-13 Jahre qualifizierten sich Felix und Leonie Muckenhirn für den Overall Wettkampf, bestehend aus zwei Speeddisziplinen über 30 Sekunden und 3 Minuten und der Freestyle in der in 75 Sekunden zu Musik akrobatische Tricks und hohe Sprünge mit dem Seil gezeigt werden. Auch Alina Sommer qualifizierte sich für die deutsche Meisterschaft in der Disziplin 30 Sekunden Speed.

In der Altersklasse 14-15 Jahre konnten sich Lilli Mihatsch und Amelie Dold für die deutsche Meisterschaft Ende Mai, im Rahmen des internationalen deutschen Turnfestes in Leipzig, qualifizieren. Einen eigenständigen Wettkampf auf nationaler Ebene stellt der deutsche Double Under Cup da. Dies ist ein Wettkampf, bei dem in 30 Sekunden möglichst viele Sprünge erreicht werden sollen, bei denen das Seil pro Sprung zweimal durchgeschlagen werden muss.